Москва, 30 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. После введения платных парковок число автомобилей, въезжающих в центр города, уменьшилось на 25%, об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в рамках Московского урбанистического форума в Манеже, сообщает 30 июня информационная служба Стройкомплекса Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Дороги

Сергей Собянин пояснил, что каким-то одним методом решить проблему пробок в мегаполисе не удастся, нужно действовать сразу в нескольких направлениях.

«Требуется одновременно строить дороги, развивать систему общественного транспорта и предлагать автомобилистам решить, что им выгоднее — пользоваться автомобилем или общественным транспортом», — отметил он и добавил, что введение платы за парковку позволило сократить на четверть число машин, въезжающих в центр столицы.

Всего в текущем году в Москве будет построено около 100 км дорог, также на 2016 год запланирован запуск пассажирского движения по Московской кольцевой железной дороге.