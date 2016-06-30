Москва, 30 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. После извинений турецкого лидера напряженные отношения между Россией и Турцией разблокируются быстро. Однако проект «Турецкий поток», скорее всего, будет реализован уже в другом формате, потому что Анкара упустила свой шанс стать важнейшим хабом Европы. Так считает директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Об этом он сообщил сегодня, 30 июня, корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

После ссоры

В связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений с Россией актуальным становится вопрос, как быстро стороны смогут наладить связи после продолжительного политического кризиса. В частности, речь идет о восстановлении проекта «Турецкий поток». Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что возрождение строительства газопровода возможно. Также в ближайшее время даже должна состояться встреча между главами Минэнерго России и Турции. Однако в каком формате вероятно восстановление и готов ли пойти на такой шаг «Газпром»?

«Мое мнение такое. Думаю, отношения разблокируются быстро, но проект это уже будет такой «Южно-турецкий поток». Турция из четырех веток получит одну и уже не будет транзитером российского газа в Европу», — заявил эксперт.

Итак, для начала надо разобраться со всем по порядку. Начнем с перспективы нормализации отношений между странами в целом. По мнению директора ФНЭБ, встреча между главами Минэнерго РФ и Турции вполне возможна, а отношения между странами достаточно быстрыми темпами разблокируются.

«Уже снят запрет на посещение туристами Турции, хотя мы могли бы затянуть этот вопрос, а сезон-то уже идет. Я думаю, что в таких сложных отношениях брутальных политиков то, что Эрдоган пошел на извинения, обозначает, что он признал свою неправоту. Путин это ценит. Поэтому со своей стороны, наверное, Россия достаточно быстро проведет ревизию нынешнего состояния наших отношений. Я думаю, что мы можем очень быстро вернуться к теме бизнеса, как это было обычно, до ноября 2015 года», — отметил Симонов.

Реанимировать «Турецкий поток»

Другой вопрос заключается в том, удастся ли реанимировать в полной мере «Турецкий поток». Это действительно вопрос, заслуживающий внимания. Сегодня мировые СМИ пытаются выяснить мнения сторон по этому вопросу. Как подчеркнул аналитик, за период с ноября 2015 года уже принято много решений, которые ситуацию меняют. А точнее, с весны 2015 года, потому что самолет, сбитый в ноябре, был продолжением изменения отношения к России, которое было заметно еще с весны прошлого года. Дело в том, что первым сигналом была политическая программа по поводу выступления президента России Владимира Путина насчет армянского геноцида. Именно тогда, говорит Симонов, Турция начала вставлять палки в колеса «Турецкому потоку». В результате летом 2015 года на форуме в Санкт-Петербурге был подписан меморандум о строительстве «Северного потока — 2», который имеет непосредственное отношение к «Турецкому потоку».

«Почему? Да очень просто. Что такое был «Турецкий поток»? «Турецкий поток» — это «Южный поток», переехавший левее в Турцию. Схема была такой же: четыре трубы, одна из которых идет напрямую в Турцию, а еще три трубы — они нужны для транзита этого газа дальше в Европейский союз. Из них две трубы предназначались для «турецкого рынка», — пояснил директор Фонда национального энергоразвития.

Математика очень простая, подчеркнул эксперт. У России по прошлому году транзит в Евросоюз составил 64 млрд кубометров. Поэтому российской стороне нужно найти вариант транзита этого объема газа для транзита без Украины, причем в конкретные страны. А именно, на юг, юго-восток Европы. Значит, примерно половина этого объема — это итальянский рынок.

«В чем идея «Северного потока — 2»? Труба идет в Германию, даже идет в Австрию, и дальше она идет на север Италии, где основные объемы потребления газа. То есть итальянский рынок замыкается на северный маршрут. Поток планируется в четыре нитки, две нитки уже переехали на север. То есть если мы реанимируем «Турецкий поток», то он уже как минимум в два раза будет меньшего объема. Этот вопрос уже согласован. «Северный поток» на полных парах развивается. Все решения есть», — заявил собеседник агентства.

Каким станет «Турецкий поток»

Далее у России остаются примерно две нитки. Одна нитка — это тот газ, который идет в Турцию через Украину. А из РФ в Турцию два пути доставки: первый — «Голубой поток», второй путь — это Балканский газопровод через Украину. Поэтому, по словам Симонова, проект, скорее всего, будет реализован, только в другом формате и, соответственно, с другим названием.

«Я думаю, что в итоге, конечно, будет реализован проект, который называю «Южно-турецкий поток». Что это означает? Это означает, что две трубы пойдут в Черное море, дальше они будут идти в сторону центральных вод Турции, и когда они войдут в центральные воды Турции, разделятся на две части. Одна нитка уйдет в Болгарию, одна уйдет в Турцию. То есть «Южно-турецкий поток» — это будет уполовиненный поток, разделенный на две части. Это будет самый оптимальный вариант. Одна труба уйдет, и это будет тот газ, который предназначается для турецкого рынка, а вторая труба уйдет в Болгарию для Болгарии, для Греции, для балканских стран», — объяснил он.

В этом плане что потеряет Турция в любом случае? Турция потеряет возможность транзита газа дальше в Европу, заявил Константин Симонов. Для Турции это была колоссальная возможность, она могла превратиться в главнейший хаб Европы на юге, потому что через нее шел бы азербайджанский газ, потенциально иранский, и шел бы весь российский газ, подчеркивает эксперт.

«Но Турция сама сделала свой выбор, как мы видим. Прошел год, чтобы Эрдоган понял, что он начудил. Но уже поздно. Я думаю, что реанимация «Турецкого потока» произойдет быстро. Но реанимировать уже в полном объеме «Турецкий поток» как идею, которая была в 2014 году, нельзя. Мы быстро приняли решение альтернативное. Турция просчиталась, думая, что этой альтернативы нет», — подытожил директор ФНЭБ.

Ранее сообщалось, что министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак могут провести встречу, на которой обсудят возможность реализации проекта «Турецкий поток». На вопрос журналиста о том, реально ли возрождение проекта после того, как турецкий лидер заявил о нормализации отношений с Россией, источник отметил, что сейчас энергетические ведомства обновляют информацию по поводу того, в каких условиях находятся российско-турецкие проекты, включая и «Турецкий поток».