55 рублей за доллар: «Банк России дал зеленый свет укреплению рубля»
Москва, 30 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Решение ЦБ РФ не покупать валюту для пополнения резервов абсолютно правильное и фактически открывает дорогу к укреплению рубля. Прогноз по Brent на конец года составляет $60−65 за баррель. В конце года также возможно смягчение санкций. Укрепление рубля должно вызвать на российский рынок акций приток горячих спекулятивных денег, что вызовет рост капитализации компаний и снова сыграет в пользу российской валюты, заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы ЦБ.
«Укрепление российской валюты также позволит еще больше снизить инфляцию и, как следствие, ключевую ставку ЦБ. При этом размер международных резервов ЦБ РФ составляет почти $400 млрд, что позволяет монетарным властям чувствовать себя достаточно комфортно. Финансовые рынки, бизнес и рядовые граждане уже успели забыть, что такое сильный рубль. Однако, возможно, старые добрые времена возвращаются. Мы не сильно удивимся, если к концу 2016 года курс российской валюты составит 55 рублей за доллар», — высказал свое мнение эксперт.
Отметим, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что мегарегулятор пока не планирует покупку валюты для пополнения резервов. По ее словам, решение о возможном возобновлении валютных интервенций не зависит ни от цены нефти, ни от уровня курса валют. Возобновление валютных интервенций зависит от качественной оценки ситуации и стабилизации валютного рынка в долгосрочной перспективе.