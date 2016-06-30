Москва, 30 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Решение ЦБ РФ не покупать валюту для пополнения резервов абсолютно правильное и фактически открывает дорогу к укреплению рубля. Прогноз по Brent на конец года составляет $60−65 за баррель. В конце года также возможно смягчение санкций. Укрепление рубля должно вызвать на российский рынок акций приток горячих спекулятивных денег, что вызовет рост капитализации компаний и снова сыграет в пользу российской валюты, заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы ЦБ.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Укрепление российской валюты также позволит еще больше снизить инфляцию и, как следствие, ключевую ставку ЦБ. При этом размер международных резервов ЦБ РФ составляет почти $400 млрд, что позволяет монетарным властям чувствовать себя достаточно комфортно. Финансовые рынки, бизнес и рядовые граждане уже успели забыть, что такое сильный рубль. Однако, возможно, старые добрые времена возвращаются. Мы не сильно удивимся, если к концу 2016 года курс российской валюты составит 55 рублей за доллар», — высказал свое мнение эксперт.

Отметим, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что мегарегулятор пока не планирует покупку валюты для пополнения резервов. По ее словам, решение о возможном возобновлении валютных интервенций не зависит ни от цены нефти, ни от уровня курса валют. Возобновление валютных интервенций зависит от качественной оценки ситуации и стабилизации валютного рынка в долгосрочной перспективе.