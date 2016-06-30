Черкесск, 30 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Тепличное предприятие «Южный» в Карачаево-Черкесии рассчиталось с долгами за газ после вмешательства прокуратуры. В апреле текущего года надзорное ведомство объявило предостережения ряду организаций о недопустимости нарушений требований законодательства, регулирующего вопросы поставки коммунальных ресурсов потребителям.

ru.torange.biz Долги за газ

В числе нарушителей, накопивших большие долги перед газовиками, оказались КЧРГУП «Теплоэнерго», ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго», ООО «Тепловые сети», Усть-Джегутинский филиал ФГБУ «Карачаевочеркесскмелиоводхоз», АО Агрокомбинат «Южный».

Меры воздействия оказались достаточными для ряда должников. Так, как сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии, в течение двух месяцев в полном объеме погасил задолженность за потребленный газ агрокомбинат «Южный». Им внесено в кассу газопоставляющей компании 412 млн рублей.

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Карачаево-Черкесия задолжала за газ около 1,8 млрд рублей

Стоит отметить, что Карачаево-Черкесия отмечается в числе лидеров среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по сбору платежей за газ. Как отметил в прошлом году заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, в последние 2−3 года в республике наблюдается положительная динамика по газовым платежам. В список злостных неплательщиков в прошлом году были занесены только КЧРГУП «Теплоэнерго», ОАО «Тепловые сети» города Усть-Джегуты, ООО «Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», которые вместе накопили почти 70% всех долгов республики.