Военнослужащие Индии уничтожили двух мятежников в Кашмире
Нью-Дели, 30 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Индийские вооруженные силы уничтожили 30 июня двух предположительных мятежников в ходе столкновения в индийской части Кашмира, сообщает Associated Press.
По словам офицера военизированных формирований Индии Налина Прабхата, столкновение произошло на юге округа Пулвама, после того как вооруженные силы получили данные разведки о том, что там скрываются мятежники. Он отметил, что мятежники открыли беспорядочный огонь при попытке к бегству.
В свою очередь, жители соседней деревни пошли на стычку с войсками на стороне мятежников. Они бросали в полицию камни. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих.
Группы сепаратистов борются за независимость индийской части Кашмира или присоединения её к Пакистаном.