Нью-Дели, 30 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Индийские вооруженные силы уничтожили 30 июня двух предположительных мятежников в ходе столкновения в индийской части Кашмира, сообщает Associated Press.

.army.mil Индийский солдат

По словам офицера военизированных формирований Индии Налина Прабхата, столкновение произошло на юге округа Пулвама, после того как вооруженные силы получили данные разведки о том, что там скрываются мятежники. Он отметил, что мятежники открыли беспорядочный огонь при попытке к бегству.

В свою очередь, жители соседней деревни пошли на стычку с войсками на стороне мятежников. Они бросали в полицию камни. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих.

Группы сепаратистов борются за независимость индийской части Кашмира или присоединения её к Пакистаном.