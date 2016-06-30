Путин: Последствия монополии на доминирование мы видим у наших границ
Москва, 30 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Некоторые страны пытаются сохранить монополию на геополитическое доминирование посредством опыта подавления, ослабления и сталкивания конкурентов лбами. Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы видим настойчивые попытки ряда партнеров сохранить монополию на геополитическое доминирование. При этом задействуется как веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами, так и усовершенствованные политические и экономические, финансовые, а сегодня уже и информационные рычаги», — сказал Путин.
По словам главы государства, он имеет в виду «вмешательство во внутренние дела других стран, провоцирование региональных конфликтов, экспорт так называемых цветных революций и так далее и тому подобное»: «В пособники иной раз берутся для проведения такой политики и террористы, и фундаменталисты, и крайние правые националисты, подчас даже откровенные неофашисты».
Путин подчеркнул, что «прямые свидетельства пагубности такой политики мы уже видим вблизи наших границ»: «Два года назад череду региональных горячих точек пополнила, к огромному нашему сожалению, и Украина, где разожгли внутренний конфликт, цена которому — человеческие жертвы, разрушение хозяйственных связей, поток беженцев, в том числе в Россию».
Напомним, 30 июня Владимир Путин принял участие в совещании послов и постпредов РФ в Москве. В ходе выступления глава государства затронул ряд внешнеполитических вопросов и проблем.