Москва, 30 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Некоторые страны пытаются сохранить монополию на геополитическое доминирование посредством опыта подавления, ослабления и сталкивания конкурентов лбами. Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим настойчивые попытки ряда партнеров сохранить монополию на геополитическое доминирование. При этом задействуется как веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами, так и усовершенствованные политические и экономические, финансовые, а сегодня уже и информационные рычаги», — сказал Путин.

По словам главы государства, он имеет в виду «вмешательство во внутренние дела других стран, провоцирование региональных конфликтов, экспорт так называемых цветных революций и так далее и тому подобное»: «В пособники иной раз берутся для проведения такой политики и террористы, и фундаменталисты, и крайние правые националисты, подчас даже откровенные неофашисты».

Путин подчеркнул, что «прямые свидетельства пагубности такой политики мы уже видим вблизи наших границ»: «Два года назад череду региональных горячих точек пополнила, к огромному нашему сожалению, и Украина, где разожгли внутренний конфликт, цена которому — человеческие жертвы, разрушение хозяйственных связей, поток беженцев, в том числе в Россию».

Напомним, 30 июня Владимир Путин принял участие в совещании послов и постпредов РФ в Москве. В ходе выступления глава государства затронул ряд внешнеполитических вопросов и проблем.