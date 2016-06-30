Пекин, 30 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ» пополнился бывшим нападающим «Зенита» Халком, сообщает аккаунт клуба в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Артем Русин Халк

Контракт был подписан после прохождения бразильским футболистом медосмотра. О сроках контракта и его финансовых деталях не сообщается. 1 июля состоится официальное представление Халка команде.

Ранее собщалось, что «Шанхай» предложил «Зениту» за 29-летнего бразильца €55 млн, а руководство китайского клуба пообещало Халку зарплату в €20 млн в год.

Халк перешел в «Зенит» в 2012 году из португальского «Порту», заключив с петербургским клубом пятилетний контракт. «Зенит» тогда заплатил за футболиста €55 млн. В 2015-м году соглашение было продлено на четыре года.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист выступал за «Зенит» в 38 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 22 голевые передачи.