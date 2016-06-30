Москва, 30 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Новая авиакомпания, к работе в которой будут привлечены сотрудники обанкротившегося «Трансаэро», может быть создана в России. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Бурдин в интервью ТАСС.

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«Сейчас нами рассматриваются варианты создания новой авиакомпании, костяк которой составят ключевые сотрудники «Трансаэро», — говорит он.

При этом Бурдин добавил, что «перезапуск» обанкротившейся авиакомпании после реструктуризации ее долгов — обычная мировая практика и практически единственный шанс для кредиторов вернуть инвестированные в нее финансовые средства.

«Трансаэро» уже скоро будет готова представить кредиторам планы по восстановлению деятельности и предложить схему реструктуризации долгов», — отметил глава авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Трансаэро», которая была крупнейшим частным авиаперевозчиком РФ, была признана банкротом осенью 2015 г. Общий долг компании составляет 250 млрд рублей. Полеты компании прекращены по решению Росавиации 26 октября 2015 г.

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