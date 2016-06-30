Москва, 30 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Россия будет сотрудничать со странами «Нормандского формата» и с США на треке урегулирования украинского кризиса. Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы искренне желаем, чтобы урегулирование украинского кризиса было достигнуто как можно скорее, будем и далее сотрудничать с участниками «нормандского формата» и с Соединенными Штатами. Хотим видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнера, живущего в мире, в первую очередь, с самими собой», — сказал Путин.

По его словам, для этого «в Киеве должны, наконец, прийти к пониманию неизбежности прямого диалога с Донбассом, с Донецком и Луганском, необходимости выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер, причем во всей их совокупности».

Напомним, накануне стало известно о массированном наступлении ВС Украины на линию соприкосновения и подконтрольные ДНР территории. В результате вооружённым силам республики удалось отбить наступление украинской армии.