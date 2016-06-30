Москва, 30 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Карта исторических артефактов, обнаруженных в ходе работ по благоустройству улиц, появилась на портале открытых данных правительства Москвы. Пока в перечне всего 23 археологические находки, однако в скором времени он дополнится всеми экспонатами выставки уникальных предметов, которая сейчас проходит в Музее Москвы, сообщает 30 июня портал столичной мэрии.

John Atherton Археологические раскопки

В настоящее время из перечня находок можно узнать, например, о чернолощеном кувшине приблизительно XVIII века, обнаруженном на улице Знаменка, или о серии средневековых медных монет конца XV — начала XV векаI, найденных на Тверской. По мнению археологов, большое количество монет говорит о том, что движение по этой дороге было оживленным.

Как пояснили в департаменте культурного наследия столицы, информация об артефактах будет появляться на сайте после того, как специалисты очистят находки, исследуют их и определят, к какому историческому периоду они относятся. В дальнейшем они попадут в государственную часть музейного фонда.

За два года работ по благоустройству московских улиц ученые нашли свыше тысячи древних предметов быта, всего на городских площадках работают 100 археологов и лаборантов.