Лондон, 30 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен вступить в борьбу за должность главы Консервативной партии и премьер-министра, передаёт ВВС.

Policy Exchange Майкл Гоув

Отмечается, что Гоув прежде поддерживал кандидата на пост главы правительства Бориса Джонсона — бывшего мэра Лондона. Позже он заявил, что Джонсон не сможет руководить государством и не способен «собрать команду для выполнения будущих задач».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. 9 сентября станет известно, кто возглавит Консервативную партию и станет премьер-министром.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о своём намерении уйти с должности после того, как большинство британцев проголосовало за выход страны из состава Европейского союза. На референдуме Brexit поддержали 51,9%.

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