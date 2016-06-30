Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Новым командующим Балтийским флотом может быть назначен вице-адмирал Сергей Елисеев, сообщает издание «Фонтанка». Елисеев является заместителем командующего Балтийским флотом, до 2014 года служил заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Украины.

kremlin.ru На Балтийском флоте

Отстранение от исполнения обязанностей командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Кравчука и начальника штаба Балтфлота вице-адмирала Сергея Попова является только началом крупномасштабной кадровой чистки старейшего из флотов ВМС России.

По сообщениям ряда СМИ, более 50 высокопоставленных офицеров Балтфлота могут быть в ближайшее время сняты с занимаемых должностей. В это число войдут командиры эскадр, бригад и воинских частей в званиях адмиралов и капитанов первого ранга.

Сообщается, что поводом для внеплановой проверки Балтфлота послужила авария российской подлодки в апреле 2016 года, о которой польские СМИ сообщали как о возможном повторении катастрофы «Курска».

Внеплановая проверка выявила массу недочетов и нарушений в вопросах реконструкции инфраструктуры флота, боевой подготовки и кадровых вопросах.

Не исключено, что отстранение Виктора Кравчука связано с ненадлежащим исполнением указаний Минобороны по созданию на Балтийском флоте 11-го армейского корпуса и Калиниградского оборонительного района (КОР), нецелевым расходованием финансовых средств, выделенных на создание казарм, парков для техники и жилья для офицеров.