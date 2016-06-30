Челябинск, 30 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Иск ОАО «ЧЭМК» к жителю Челябинска Владиславу Кантемирову о взыскании 3,4 млн рублей удовлетворен Ленинским районным судом. Такую сумму мужчина должен выплатить за покореженный в ДТП автомобиль Rolls-Royce Phantom, в котором находился бизнесмен Александр Аристов, сообщает 30 июня Сhelyabinsk.ru.

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Как пояснила консультант суда Анна Жигалова, в ходе слушаний сумма претензий была снижена с 5,2 млн до 3,4 млн рублей. Ответчик свою вину в аварии не отрицал, однако не был согласен с величиной претензий.

«Тем не менее, он не предоставил никаких доказательств и не подал никаких ходатайств, поэтому, рассмотрев дело, суд удовлетворил иск на указанную сумму», — отметила Жигалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Владислав Кантемиров, управляя машиной ВАЗ-2114, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с самым дорогим автомобилем в городе — Rolls-Royce Phantom, находящемся на балансе ЧЭМК.

Находившийся в машине стоимостью 20 млн рублей Александр Аристов заявил, что не имеет претензий к виновнику ДТП, тяжело пострадавшему в аварии. Однако позже предприятие все же подало иск к Кантемирову.

Сам Аристов пояснил, что мужчина не извинился за повреждённую иномарку и не был лишен водительских прав. По словам бизнесмена, в дальнейшем мужчина может «кого-нибудь убить».