Москва, 30 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Ситуация в мире далека от стабильной. Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Положение дел в мире, как вы знаете, далеко от стабильного и становится все менее предсказуемым. Серьезные изменения претерпевают все сферы международных отношений. Усиливается конкуренция и за влияние, и за ресурсы», — сказал Путин.

По его словам, при этом «сталкиваются различные подходы к тому, как должны выстраиваться механизмы глобального управления в XXI веке, а кое-кто предпринимает попытки отбросить в сторону любые правила и любые условности».

Путин подчеркнул, что конфликтный потенциал в мире «растёт», однако Россия «стремится выстраивать открытое и честное взаимодействие со всеми партнёрами, включая Запад».

Глава государства отметил, что в мире «усиливается политическое доминирование» и используются «методы подавления для решения своих задач, сталкивание лбами».

Напомним, 30 июня Владимир Путин принял участие в совещании послов и постпредов РФ в Москве. В ходе выступления глава государства затронул ряд внешнеполитических вопросов и проблем.