Томбукту , Мали, 30 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Конвой вооруженных сил Мали попал под удар 29 июня поблизости от города Томбукту на севере страны, заявили в командовании армии. Об этом сообщает Associated Press.

africom.mil Малийские солдаты

В результате нападения погибло три военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

Север страны в 2012 году находился под контролем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и других исламистских группировок, до того как в страну была направленная миротворческая группировка Франции.

С тех пор боевики неоднократно совершали нападения на вооруженные силы страны и представителей международного миротворческого контингента ООН МИНУСМА.

Напомним, многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) была учреждена резолюцией Совбеза ООН от 25 апреля 2013 года. Её целью является поддержка политических процессов в этой стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.