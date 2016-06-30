Владимир, 30 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области отказано в возбуждении уголовного дела по факту зверского убийства кота двумя подростками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Couleur Кот

«В возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным отказано в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — цитирует издание старшего помощника прокурора области Викторию Туркову.

Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что по итогам прокурорской проверки в адрес начальника УМВД России по городу Владимиру внесено представлении, в котором прокуратура требует привлечь к строго дисциплинарной ответственности сотрудников, которые не выполняли свои обязанности по работе с трудными подростками. С ними их родителями не велась профилактическая работа, несмотря на то, что оба школьника находились на профилактическом учете. Сведений о посещении семьи одного из школьников участковым нет с мая 2014 года.

«Подростки, издевающиеся над кошкой, — учащиеся средней школы №31 областного центра, 2001 и 2000 годов рождения, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На учете в полиции также состояла мать одного из мальчиков, как родитель, недолжным образом исполняющий родительские обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое подросток жестоко избивают кота. Они бьют его ногами и кидают о стену, а затем разбивают животному голову камнем. 28 июня полиция задержала подростков, началась проверка.