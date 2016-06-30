Тамбов, 30 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Долг муниципального предприятия «Тамбовгортранс» перед администрацией Тамбова составляет 52 млн рублей, сообщает портал LifeTambov со ссылкой не ежегодный отчет главы администрации Тамбова Юрия Рогачева перед депутатами гордумы. Большая часть затрат МУПа приходится на троллейбусы. Для того чтобы сократить убытки, которые несет город из-за предприятия, МУП хотят реформировать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Нововведения могут заключаться в том, что предприятие будет разделено на два: одно будут заниматься городскими автобусами, другое — электротранспортом.

«Сейчас просчитывается вариант о разделении МУПа, но решение пока не принято. Это вопрос политический. Если такое согласие о сокращении объемов перевозки электрическим транспортом даст администрация Тамбовской области, то это будет реализовываться», — цитирует издание председателя комитета городского хозяйства администрации Тамбова Михаила Михалева.

Как сообщает «Коммерсантъ», в результате реформ в городе может остаться только один троллейбусный маршрут — сейчас их в городе около пятнадцати.

При этом такие убытки появляются из-за изношенности и самого троллейбусного парка, и инфраструктуры. К примеру, из-за старых сетей потеря электроэнергии составляет примерно 40%.

ИА REGNUM отмечает, что троллейбусы убыточны в большинстве российских городов. К примеру, в Брянске электротранспорт приносит в год 189 млн рублей. Для того чтобы исправить ситуацию, городские власти объединили два троллейбусных депо в одно и пытаются сейчас сдать в аренду освободившуюся территорию. Кроме того, администрация заявляла о том, что необходимо менять систему городских маршрутов, чтобы исключить дублирование муниципального транспорта коммерческим. Все эти меры дали небольшой эффект — задолженность предприятия снизилась, однако, как говорят в администрации Брянска, проблема не может быть полностью решена до тех пор, пока нет полного возмещения неполученной прибыли за перевозку льготных пассажиров.