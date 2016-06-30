Москва, 30 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Перебоев с импортом алкоголя в Россию из-за дефицита марок нового образца не ожидается. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

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«Думаю, в ближайшее время отпечатают марки, — говорит он. — Действительно, переходный период. На наш взгляд, ажиотажных рисков нет, перебоев не должно быть».

При этом замглавы ФТС добавил, что в случае возникновения проблем они будут решаться в ручном режиме. Кроме того, временно разрешено использование марок старого образца, отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в ближайшее время в Россию может перестать поставляться импортный алкоголь. Причина в том, что иностранные поставщики якобы оказались в ситуации недостатка акцизных марок: марки старого образца заканчиваются, а новых пока нет из-за того, что конкурс по выбору подрядчика до сих пор не проведен.

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