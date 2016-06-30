Ставрополь, 30 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум.



mil.ru Призыв в армию

Ставропольский край признан лидером в России по подготовке граждан РФ к военной службе, организации и проведению военного призыва в 2015 году. Об этом заявил 30 июня в Ставрополе начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Василий Тонкошкуров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Итоги всероссийского конкурса по призыву на воинскую службу озвучены на заседании межведомственной комиссии по подготовке граждан РФ к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, которое проходит в Ставрополе.

В рамках встречи федеральных чиновников с главой региона обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной власти региона и структур Министерства обороны РФ в вопросах организации призыва на военную службу и вопросы развития на территории края военно--патриотического движения «Юнармия».