Севастополь, 30 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Власти Севастополя запланировали до конца года провести капитальный ремонт 32 подпорных стен и лестниц. К ремонту приступят в июле. Об этом на заседании правительства заявил замглавы департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Hans Старинная лестница

«По 23 подпорным стенам у нас имеются подтверждение экспертизы, начинаются конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта стен и лестниц», — сказал Чибисов.

По его словам, в ближайшее время будут готовы заключения экспертизы на проектно-сметную документацию по ремонту еще восьми объектов. «В этом году мы отремонтируем минимум 31 подпорную стену, всего проектировали около 50, остальные перенесем на будущий год», — сказал чиновник.

Особенностью Севастополя является сложный рельеф и обилие подпорных стен и лестниц, которые связывают разные уровни застройки в центре города. В последние годы из-за отсутствия ремонта произошли многочисленные обрушения подпорных стен, в том числе, угрожающие учреждениям образования.