Москва, 30 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий покинул занимаемую должность. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

«Российский футбольный союз официально сообщает о завершении сотрудничества с главным тренером национальной сборной России Леонидом Слуцким», — говорится в сообщении.

РФС выразил Слуцкому благодарность за работу и профессионализм: под его руководством команда завоевала путёвку на чемпионат Европы по футболу в 2016 году. Союз пожелал Слуцкому успехов в тренерской карьере.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России вылетела с чемпионата Европы-2016 во Франции, заняв последнее место в своей группе с одним очком. Российские футболисты сыграли вничью с командой Англии со счётом 1:1 и проиграли сборным Словакии и Уэльса со счётом 1:2 и 0:3 соответственно.