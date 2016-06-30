Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Центральный банк РФ и правительство Санкт-Петербурга подписали меморандум о создании «Единой карты петербуржца», передает корреспондент ИА REGNUM. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и губернатор Георгий Полтавченко поставили подписи под документом 30 июня на Международном финансовом конгрессе, который проходит в Президентской библиотеке имени Ельцина на Сенатской площади Петербурга.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко и Эльвира Набиуллина

Карта будет создана на базе национальной платежной системы «Мир». «Карта петербуржца» — это многофункциональная персонализированная смарт-карта, которая станет новым платежным инструментом. «Она поможет обеспечить адресную социальную поддержку и прозрачность расходования средств бюджета», — сказал Георгий Полтавченко.

Он отметил, что Петербург первым в России опробовал технологию биржевого размещения средств бюджета на банковские депозиты. Сегодня эту технологию применяет Федеральное казначейство, Фонд содействия реформирования ЖКХ, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, другие крупные государственные структуры.

Петербург также является лидером в разработке концепции внутренних заимствований. По словам Полтавченко, выпуск среднесрочных государственных ценных бумаг с рыночным способом размещения и конкурентным механизмом ценообразования, диверсифицированых по срокам погашения, сейчас является одним из приоритетов эмиссионной программы.

Напомним, до конца 2016 года предполагается выпустить около 16 млн российских карт «Мир». Российская национальная система платежных карт появилась после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков из-за введения экономических санкций против России.