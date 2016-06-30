Нью-Дели, 30 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии планирует закупить американские 155-мм гаубицы M777 в количестве 145 единиц, сообщает британское военное агентство Jane's.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Сделка проводится по программе Foreign Military Sales (FMS), а сумма контракта составит $750 млн. Помимо данной сделки, министерство обороны Индии подтвердило ещё 18 экспортных сделок на общую сумму $4,24 млрд.

Глава Совета по оборонным закупкам, министр обороны Манохар Паррикар заявил, что только 25 гаубиц будут поставлены полностью готовыми, остальные будут собраны в Индии.

Сборку проведёт американская компания BAE Systems Assembly, Integration & Testing, предположительно, на окраине Нью-Дели, по согласованию с индийским концерном Mahindra Defence.

BAE Systems сообщает, что процесс доставки продукции начнется в течение 6 месяцев с момента подписания контракта и будет завершен в течение 54 месяцев.

Буксируемые орудия будут развернуты индийской армией вдоль границы с Китаем, с которым Дели имеет территориальный спор с 1962 года.