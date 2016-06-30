Магас, 30 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Возможность стать участников программы «1000 квартир» и решить свои жилищные проблемы предоставится ряду категорий жителей Ингушетии. Особенность программы заключается в том, что проценты по кредиту полностью погасит государство, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842

Соглашение о запуске программы по льготному жилищному кредитованию населения заключило правительство региона и Ингушское отделение ПАО Сбербанк. От республики его подписал руководитель Минэкономразвития Руслан Хадзиев, а от Сбербанка управляющий местным отделением Алихан Арчаков.

Согласно документу, схема государственной программы «1000 квартир» достаточно проста. По словам Алихана Арчакова, участник выплачивает банку только ту сумму, которую он взял под ипотеку, а проценты за него отдает государство. Для многих этот вариант — самый выгодный. В 2015 году по данной программе банком было одобрено 52 ипотечных кредита.

Основные преимущества программы в том, что срок кредитования составляет до 30 лет, первоначальный взнос от 20%, кроме того, кредит можно погашать сертификатом на материнский капитал.

Субсидии смогут получить те жители Ингушетии, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ипотечные кредиты в рамках программы «1000 квартир» будут оформляться до 1 января 2017 года.

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В Ингушетии внесены изменения в целевую программу «1000 квартир»

Как сообщало ИА REGNUM, проект программы «1000 квартир» был подготовлен в Ингушетии в 2013 году. Тогда же была проведена процедура отвода земельных участков подрядным организациям под строительство домов и было выделено на реализацию мероприятий в рамках программы около 59 млн рублей. В 2016 году новоселами станут более 100 участников. Строительными организациями республики выделены квартиры в строящихся многоквартирных домах в городах Назрань, Карабулак и Сунжа.