В больнице Астрахани умерла шестилетняя девочка — ошибка врачей?
Астрахань, 30 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Астрахани расследуют смерть девочки в лечебном учреждении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 июня, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Отвечать за гибель ребенка, скорее всего, придется медикам. Согласно результатам патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила от осложнений после проведенной операции.
По данным ведомства, 19 мая в областной детской клинической больнице имени Силищевой девочке сделали эндоскопическую нейрохирургическую операцию. Через два дня ребенок стал жаловаться на боль, головокружение и тошноту, стал вялым и потерял аппетит. Потом состояние девочки резко ухудшилось. У ребенка остановилось сердце, однако проведенные реанимационные мероприятия оказались безрезультатны, маленькая пациентка умерла.
Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам расследования. Кроме того, дознаватели проверят, насколько квалифицировано и профессионально действовали медицинские работники.
Добавим, что наказание за причинение смерти по неосторожности предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Как сообщало ИА REGNUM, трагический случай в этой же больнице произошел летом прошлого года. В том, что девятилетний мальчик скончался, заподозрили медперсонал лечебного учреждения. В областную детскую клиническую больницу имени Силищевой ребенок попал после падения с велосипеда с травмой головы. Пострадавшего осмотрел дежурный врач-нейрохирург, а затем и работники детской больницы. Однако мер к оказанию экстренной медицинской помощи они не предприняли. Когда состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию и прооперировали, но спасти мальчика не удалось.
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