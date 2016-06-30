Каир, 30 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Египет отмечает годовщину свержениям вооруженными силами президента Мухаммеда Мурси в 2013 года в рамках нового государственного праздника, сообщает Associated Press.

Amr Nabil Мухаммед Мурси за решеткой

В ходе празднования «Революции 30 июня», праздника, объявленного на этой неделе, над столицей страны пролетела боевая авиация, сторонники действующего президента страны Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси проведут демонстрации.

В рамках торжественного дня будут также проведены концерты и открыт свободный доступ в музеи.

Напомним, президент Ас-Сиси пришел к власти в ходе военного переворота в стране, когда был свернут бывший глава страны Мухаммед Мурси, являвшийся членом организацией «Братья-мусульмане» (признана экстремистской в РФ).