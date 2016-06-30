Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Кампус Санкт-Петербургского государственного университета могут построить в поселке Верево Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kane5187 Кампус в Германии

Губернатор отметил, что и правительство РФ, и Минобразования, и руководство СПбГУ понимают, что университету для развития нужна современная территория по примеру ведущих университетов мира. Такую большую территорию свыше 100 гектаров может предоставить только Ленинградская область.

«Мы совместно с Санкт-Петербургом рассмотрели три площадки. Рабочая комиссия, образованная при правительстве РФ, пока считает наиболее перспективной площадку в Верево», — сказал Александр Дрозденко.

По его словам эта территория выбрана по причине хорошей логистики: там есть железнодорожная станция и возможность запустить скоростное железнодорожное сообщение. Кроме того, рядом находится научная площадка «Петербургского института ядерной физики» (ПИЯФ), будет строиться Гатчинский наноцентр, а поблизости расположен город Гатчина, где можно будет поселить профессорско-преподавательский состав и построить общежития для студентов.

Глава 47-го региона подчеркнул, что окончательное решение пока не принято — его будет принимать председатель правительства РФ, потому что этот проект требует серьезных инвестиций. Напомним, по оценкам экспертов, строительство кампуса обойдется в 45−50 млрд рублей.

Напомним, что недавно стало известно, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой содействовать в передаче Церкви ряда объектов в Петербурге. Среди них — комплекс зданий бывшего Смольного монастыря в центре города, в которых располагаются сейчас сразу три факультета СПбГУ — социологии, политологии и международных отношений. Это предложение вызвало резкую критику со стороны университетской общественности. Ректор СПбГУ Николай Кропачев ранее заявлял, что у университета есть сложности со свободными помещениями.