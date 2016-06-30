Москва, 30 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Владельцев кафе и ресторанов, которые продают алкоголь, предлагают обязать обеспечивать личную безопасность посетителей и своих работников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»).

Жозе Мальоа. Пьяницы

Законопроект направлен на снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, отмечает автор законопроекта. Употребление алкогольной продукции в организациях общественного питания зачастую приводит к конфликтам, дракам, в том числе со смертельным исходом. «Места употребления алкогольной продукции априори являются потенциально конфликтными и опасными для жизни и здоровья граждан местами», — указывает депутат.

В случае невыполнения требований, предписанных законопроектом, предлагается приостанавливать действие лицензии таких предприятий и организаций. «Такой подход будет отвечать степени и характеру общественной опасности бесконтрольного потребления алкогольной продукции в предприятиях общественного питания», — считает депутат Госдумы.