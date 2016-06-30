Москва, 30 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 30 июня, подписал указ «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», сообщили в пресс-службе президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию Российской Федерации и реализации приоритетных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный указ упраздняет две государственные структуры: Совет по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике и Совет по жилищной политике и повышению доступности жилья (создан в 2013 году).

Правительство, согласно указу, должно в течение двух месяцев утвердить положение об организации проектной деятельности в правительстве с учётом задач и полномочий Совета.