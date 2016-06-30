Ставрополь, 30 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

В Ставропольском крае создан судебный прецедент по срыву недобросовестным застройщиком сроков сдачи дома для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минимущества региона.

15 декабря 2014 года — сроки сдачи дома, в котором предусмотрено проживание детей-сирот в селе Дивном Ставропольского края. Вместе с тем, дом до сих пор не пригоден для проживания.

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию ООО «КапиталИнвест», с которым были заключены шесть госконтрактов по предоставлению в строящемся доме жилых помещений ставропольским детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

До середины 2015 года Минимущества вело переговоры с застройщиком по сдаче дома, после чего 15 октября 2015 года ведомство в одностороннем порядке расторгло госконтракты.

В течение 20 рабочих дней Минимущество ждало от застройщика возврата денежных средств, уплаченных в счет цены контракта, а также выплаты неустойки. Однако «КапиталИнвест» обратился в суд с тем, чтобы расторжение контрактов с ним было признано недействительным. Суд поддержал позицию застройщика.

«К сожалению, создан крайне негативный судебный прецедент, позволяющий недобросовестным застройщикам злостно не исполнять обязательства по госконтрактам, спокойно при этом используя бюджетные средства», — прокомментировал решение суда министр имущественных отношений Алексей Газаров.

После решения суда ведомство потребовало от застройщика передачи квартир детям-сиротам, но помещения находятся в непригодном для проживания состоянии и не готовы к передаче по сей день. Деньги по госконтрактам также не возвращены.

Министерство вынуждено ждать передачи квартир от застройщика, без права на возврат ранее перечисленных денежных средств.

Напомним, в 2016 году в Ставропольском крае на жилье для детей-сирот планируется направить свыше 500 млн рублей, из которых порядка 370 млн рублей — средства бюджета Ставропольского края. На 1 января 2017 года обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна составить не менее 1 293 человек.

В 2015 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот в регионе израсходовано 334,6 млн рублей. Было приобретено 766 квартир.