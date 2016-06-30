Улан-Удэ, 30 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания министра культуры России Владимира Мединского на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге «на предмет разжигания межнациональной розни».

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщение об обращении Жамбаловой к Бастрыкину появилось на официальном сайте омбудсмена 30 июня. Также она просит принять по факту высказываний министра правовое решение.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр культуры заявил, что мультфильмы, сделанные в России, сложно отличить от продукции китайской студии. «Даже лица детей там азиатские, космополитичные», — сказал Мединский.

На эти слова министра отреагировали и жители Якутии. Они указали высокопоставленному чиновнику, что он отделяет их от остального населения страны, а также напомнили, что в России живет много людей азиатской национальности.