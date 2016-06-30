Москва, 30 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Британский фунт стерлингов продолжает свое стремительное падение с 23 июня — дня проведения Brexit. Всего за неделю курс GBP/RUB снизился почти на 10 рублей.

ИА REGNUM Фунты и рубли

«Причина ослабления фунта к мировым валютам, в том числе и к рублю, связана с тем, что выход Британии из ЕС может негативно сказаться на экономике Соединенного Королевства. Инвестор перестал верить в стабильность и надежность британской экономики», — заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

По ее мнению, фунт еще не исчерпал свой потенциал, и падение в среднесрочной перспективе продолжится: «До сентября пара фунт/рубль может опуститься ниже 80 рублей за фунт. Укрепиться рублю поможет рост рисков для европейской и британской экономик. Также на руку рублю может сыграть смена стратегии ФРС США. На фоне укрепления доллара, вряд ли регулятор рискнет поднимать процентную ставку в ближайшее время или даже в этом году».

«Ослабление фунта к мировым валютам продолжится, сигналом о смене тренда станет вмешательство Банка Англии. Пока регулятор молчит, не вмешиваясь в ситуацию ни вербально, ни при помощи каких-либо инструментов», — добавила Кокорева.

Аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко, в свою очередь, обратила внимание, что в действительности, падение иностранных валют против рубля началось не вчера. О корреляции российской валюты с нефтяными котировками вещали всевозможные СМИ. И как только цены на «черное золото» пошли вверх, рубль стал бойко оттеснять своих конкурентов назад.

Безусловно и Brexit оказал влияние на состояние национальной валюты. «Без его учета фунт стерлингов, наверное, показал бы сопоставимую с другими курсами валют, динамику. Так, доллар США и евро с начала года похудели на 12,6% и 10,5% соответственно, в то время как фунт против рубля просел более чем на 22%, и на 10,8% только лишь за июнь. Понятно, что такой результат британская валюта продемонстрировала как раз, отразив сомнения биржевиков в стабильности курса и будущего Англии вне ЕС», — отметила Игнатенко.

«Возможно, эта реакция кому-то покажется чрезмерной, но пока процедура выхода не запущена, финансовые рынки могут подвергаться резким скачкам. Британский парламент может решать, следовать ли стране воле народа или нет. Но взять и проигнорировать результаты референдума он не может. Поэтому получается, что дальнейшая судьба страны хотя и решена, но остается неопределенной. А неопределенность — это всегда фактор риска, и бегство капитала. Вот фунт и падает против всех валют, и против рубля, в частности», — пояснила аналитик.

По ее словам, после некоторого восстановления, возможно до 87−88 рублей, фунт продолжит снижение в направлении зоны 78−80 рублей.

Анастасия Игнатенко прогнозирует укрепление российской валюты и связывает его с состоянием цены на нефть: «Что же касается позиций отечественной валюты, то пока нефтяные цены находятся в зоне 48−52$ за баррель, рубль будет чувствовать себя хорошо. Нефть завершает первое полугодие ростом примерно на 35%, а это в свою очередь, оказывает нашей валюте серьезную поддержку».

Старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак также связывает падение курса фунта с опасениями инвесторов. «Падение фунта почти на 10 рублей за неделю обусловлено опасениями, что выход Великобритании из ЕС станет сильным ударом для экономики Соединенного королевства. Инвесторы опасаются, что Британия будет изгнана из зоны свободной торговли ЕС, Лондон потеряет статус европейской финансовой столицы и, как следствие, в экономике страны начнется рецессия. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов риски распада страны вследствие выхода из ее состава Шотландии и/или Северной Ирландии. Вследствие этих опасений многие инвесторы выводят свои средства из британских активов и британской валюты, что приводит к снижению ее обменного курса против других валют и, в частности, против рубля», — подчеркнул аналитик.

Также как и его коллеги, Новак допускает дальнейшее снижение фунта против рубля. Он предполагает, что в среднесрочной перспективе пара фунт/доллар будет оставаться в диапазоне $1,3−1,4. В то же время, по его мнению, в июле возможно снижение доллара до 63 рублей, если рост нефтяных котировок продолжится в условиях летнего пика спроса на нефтепродукты в северном полушарии. «Таким образом, возможно снижение фунта до 82 рублей в течение июля», — заявил аналитик.

«Впрочем, нужно иметь в виду, что фунт не застрахован и от более резкого обвала. Некоторые аналитики прогнозируют его падение до $1,2 и даже до $1,1 в течение 3−6 месяцев, и если эти прогнозы реализуются, фунт может упасть до 70−75 рублей», — добавил Роберт Новак.

Напомним, что со дня проведения референдума о выходе Великобритании из состава ЕС фунт стерлингов сильно ослабел. Официальный курс на 23 июня составлял 93,4334 руб. 24 июня произошло небольшое укрепление валюты до 95,0281 (+1.5947), после фунт потерял 9 рублей, На 30 июня официальный курс составил 86,0472 руб.