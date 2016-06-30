Псков, 30 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Пскове у памятника архитектуры федерального значения «Дом предводителя дворянства», (XVII в) обрушилась часть южной стены. Как сообщили ИА REGNUM в комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, инцидент произошёл 27 июня.

gkn.pskov.ru Обрушенная стена Дома предводителя дворянства в Пскове

По мнению специалистов комитета, к ухудшению состояния здания привело длительное бездействие его арендатора — ЗАО «Дом приемов».

«В последнее время пользователем объекта культурного наследия являлось ЗАО «Дом приемов», которое обязалось согласно охранному обязательству обеспечить сохранность памятника, своевременно производить его текущий ремонт и закончить ремонтно-реставрационные работы в феврале 2017 года», — пояснили в комитете. Ещё в 2014 году состояние здания было оценено как аварийное: в доме неоднократно происходили пожары, наблюдалось сильное замусоривание внутреннего пространства, фиксировались обрушение части кровли, угроза разрушения несущих конструкций и архитектурно-конструктивных элементов. «По согласованию с прокуратурой ЗАО «Дом приемов» было включено в план проверок на 2015 год, но в сентябре 2015 года ЗАО «Дом приемов» расторгло арендные отношения», — сообщили в комитете.

После ЧП с обрушением стены комитет оформил документы для подготовки заявки в Министерство культуры РФ на финансирование первоочередных противоаварийных работ.

В настоящее время дом, который находится на улице Советской в Пскове, огорожен.

Напомним, Дом предводителя дворянства расположено на территории Романовой горки и является частью известного комплекса памятников псковского гражданского зодчества XVII в. В 1724 году камергер Псковской провинции Алексей Яхонтов купил его у ближнего боярина, графа Петра Апраксина. В 1804 году дом куплен Приказом общественного призрения, в 1824 году его приобрело Псковское городское общество для губернского предводителя дворянства. После революции 1917 года и до 1951 года здание занимал народный суд. В 1960-е годы оно использовалось под общежитие культпросветучилища, затем было передано Псковской областной филармонии.