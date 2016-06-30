Москва, 30 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Возможный выход Великобритании из Евросоюза не повлияет на российско-европейские отношения. Об этом 30 июня журналистам заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

pixabay.com Ситуация в ЕС

«Думаю, что не повлияет. Будет в Евросоюзе 28 стран или 27 — от этого принципиальная природа Евросоюза не поменяется», — сказал Чижов.

Вместе с тем, он отметил, что такой шаг Великобритании отразится на российско-британских отношениях, особенно в той их части, «что касается договорно-правовой базы РФ и Великобритании — надо передоговариваться».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.