Москва, 30 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подписать указ о продлении эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против РФ. Об этом он заявил 30 июня в ходе заседания правительства.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Сегодня я подпишу соответствующее постановление», — сказал Медведев.

По его словам, в документе «предусматривается продление до 31 декабря 2017 года запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и княжество Лихтенштейн».

Напомним, ранее страны ЕС подписали постановление о продлении антироссийских санкций.