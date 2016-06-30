Москва, 30 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом заявила, что Москва настроена на продолжение конструктивного диалога с руководством ПАСЕ для преодоления кризиса, сложившегося в 2015 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PPCOE Пленарная сессия ПАСЕ

Матвиенко отметила важность регулярного обмена мнениями, происходившего между ПАСЕ и российским парламентом. Такой диалог важен для обеих сторон — он придаёт импульс к дальнейшему взаимодействию. Спикер Совфеда также отметила важность личных усилий, которые предпринял Аграмунт, стараясь вернуть ПАСЕ статус площадки для диалога всех делегаций, которые входят в состав ассамблеи.

Напомним, что делегация из России покинула заседание ПАСЕ в 2015 году после того, как она была лишена права голоса и права участия в работе уставных органов ПАСЕ. Ассамблея ввела эти ограничения из-за вхождения Крыма в состав России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня депутат ПАСЕ, член Группы социалистов, вице-председатель ПАСЕ Рене Руке заявил, что России нужно предложить в 2017 году вернуться в ПАСЕ, иначе она уйдет окончательно.