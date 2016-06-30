Москва, 30 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Столица Республики Коми — Сыктывкар — стал первым городом, где стартовали ремонтные работы на улично-дорожной сети в рамках дополнительной федеральной поддержки за счет сборов в системе «Платон», сообщили в Росавтодоре.

stux Ремонт дороги

Массовый старт ремонтных работ на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также дорогах отдельных субъектов РФ, находящихся в наиболее критическом состоянии на 1 января 2016 года, ожидается в первой декаде июля. К сентябрю 2016 года весь комплекс работ должен быть завершен.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило 10,85 млрд рублей за счет сборов от системы «Платон» для приведения в нормативное состояние автодорог в 25 субъектах России (включая 21 город). Субсидии на неотложный ремонт наиболее проблемных дорожных объектов получили регионы и города, где отмечается критическое состояние дорожной сети.