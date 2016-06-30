Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области во время несения службы в спину ранен сотрудник ГИБДД. Злоумышленник, ударивший колюще-режущим предметом инспектора ДПС, скрылся, его разыскивает полиция. Об этом ИА REGNUM 30 июня проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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В ведомстве отметили, что правоохранителя госпитализировали в центральную горбольницу Каменска-Шахтинского, врачи прооперировали стража правопорядка, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл накануне в 23:30 в Каменске-Шахтинском. Предположительно, сотрудника Госавтоинспекции ранили ножом. Следователи уже завели по данному факту уголовное дело по ст. 317 УК РФ.

Напомним, что в начале июня в Ростове-на-Дону жестоко избили инспекторов ДПС. Сотрудники дорожной полиции были госпитализированы с черепно-мозговой травмой, у них были выбиты зубы. Пока удалось задержать только троих подозреваемых в нападении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из самых громких ЧП последнего весеннего месяца стало вооруженное нападение на администрацию в селе Фёдоровка, в результате которого смертельную пулю получил участковый.

13 мая местный житель ворвался в здание и открыл огонь из обреза ружья. Первая пуля попала в заместителя главы администрации, который позже скончался на операционном столе, а вторая попала в прибывшего на вызов участкового. Сотрудник полиции погиб на месте. Чиновник позже скончался в больнице.

«Неклиновский стрелок» попытался убежать на Украину, но ему этого сделать не дали глава администрации и донские пограничники. Задержанный пенсионер был допрошен следователями, арестован, а материалы уголовного дела в его отношении передано в отдел по особо важным делам.