Брюссель, 30 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил 30 июня, что позиция Анкары в ЕС отныне будет более крепкой, после того как избиратели Великобритании высказались за выход из блока, сообщает Reuters.

publicdomainpictures.net Флаги Турции и Европейского Союза

С таким заявлением Челик выступил на пресс-конференции в Брюсселе, где должно быть объявлено «открытие» главы 33 процесса принятия Турции в состав ЕС. В данной главе затрагивается бюджетная политика Турции.

Как отметил глава Минфина Турции Наджи Агбал на той же пресс-конференции, по его мнению, нет оснований считать, что Анкара столкнется с какими-либо трудностями при соответствии этому критерию.

Напомним, возможность возобновления переговоров о вступлении Турции в члены блока была одной из причин подписания Анкарой 20 марта миграционного соглашения, в рамках которого Турция должна забирать из Греции мигрантов, прибывших туда незаконно.