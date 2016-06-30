Краснодар, 30 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае от разгула стихии пострадал Красноармейский район. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 30 июня, в результате сильного дождя, прошедшего этой ночью и утром, в станице Полтавской оказались подтоплены пять придомовых территорий.

Ливень

В настоящее время спасатели откачивают воду с подтопленных участков. Всего на ликвидацию последствий разгула стихии привлечены 17 человек личного состава и восемь спецмашин.

О надвигающейся непогоде накануне жителей Краснодарского края предупреждало краевое МЧС. Сообщалось, что до конца суток 29−30 июня, 1 июля, а также ночью и утром 2 июля на Кубани и Краснодаре местами возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. А на малых реках и водотоках реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края и реках Республики Адыгея ожидаются резкие подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад станица Полтавская также пострадал от непогоды. Ураганный ветер сорвал крышу на здании, в котором располагается районная администрация и МУП «ЖКХ Красноармейского района». К счастью, никто не пострадал. Ущерб причинен был еще трем припаркованным автомобилям. Прошлась стихия и по городу-курорту Анапе. 23 июня во второй половине дня за полчаса на севере и северо-востоке города выпало 32 мм осадков, ветер усилился, его порывы достигали 34 метров в секунду, в Первомайском сельском округе прошел град. Наиболее уязвимыми оказались объекты энергетики. Без электроэнергии оказались порядка 17 тысяч потребителей.