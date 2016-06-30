Казань, 30 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Четырех человек вывели спасатели из горящего подъезда пятиэтажки в центре Казани, никто из них не пострадал, сообщает 30 июня ГУ МЧС России по Татарии.

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Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Ахтямова, 24 поступило на горячую линию МЧС 29 июня в 11:02. Как говорилось в сообщении, в первом подъезде дома на трех последних этажах горели электрощитки.

Пожарные прибыли на место в 11:05, к тому времени из окна подъезда шел черный дым, по словам вышедших на улицу жильцов, в здании могли оставаться люди, хотя о помощи никто не просил.

Спустя три минуты спасатели обнаружили в квартире на пятом этаже одного взрослого и двух детей, еще один человек находился в квартире на третьем этаже. Всех четверых вывели из здания, надев на них спасательные маски от аппаратов сжатого воздуха, и передали для осмотра бригаде медиков. Никто из людей не пострадал.

Возгорание было ликвидировано в 11:16, по предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.