Москва, 30 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама могут провести двусторонние переговоры в рамках саммита «Большой Двадцатки». Об этом 30 июня журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама и Владимир Путин

«Я допускаю любые варианты, потому что участие лидеров в мероприятии высшего уровня — это само по себе напоминание о том, что такой контакт может состояться. Все зависит от содержательной части, от повестки дня, которая будет сформирована и сложится в международной сфере», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

При этом он отметил, что о конкретных планах речи не идёт: «Контакты идут в интенсивном режиме по телефону».

Рябков напомнил, что в 2015 году российский и американский лидеры провели ряд встреч, которые, «на наш взгляд, были довольно продуктивными».

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил прессе о том, что пока у главы государства в графике нет соответствующей встречи: «Пока таких договорённостей нет».

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Владимир Путин и Барак Обама не планируют встречаться до конца 2016 года.

«Пока в планах этого нет», — сказал Ушаков.

По его словам, в случае необходимости оба лидера могут задействовать такой канал, как телефонная связь.