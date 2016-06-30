Москва, 30 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Кремль не знает, запрашивала ли Анкара какую-либо информацию о российском гражданине, который якобы может быть причастен к теракту в аэропорту Стамбула. Об этом 30 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Здесь я не могу сказать. Безусловно, это та информация, которой в первую очередь обмениваются специальные службы. Я не знаю, запрашивались ли какие-то данные, какие-то сведения, еще что-то. Российский ли это гражданин или нет», — сказал Песков.

Он не исключил, что «со временем это станет известно, потому что я не располагаю такой информацией».

Ранее одно из турецких изданий сообщило, что к теракту в Стамбуле якобы причастен выходец из Чечни Ахмед Чатаев. В то же время, другое турецкое СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщило, что к теракту якобы причастен другой уроженец Чечни — Осман Вадинов.