Киев, 30 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Действующий глава Украины Петр Порошенко будет участвовать в следующей предвыборной кампании и попытается переизбраться на второй срок. Об этом лидер фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде Игорь Грынив сообщил в интервью «Украинской правде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Есть ли сомнения в том, что Петр Алексеевич пойдет на второй срок? В моем понимании, нет никаких сомнений, — говорит Грынив. — Президент пойдет на второй срок, и это страшная и большая ответственность».

По его мнению, Порошенко осознает, что чтобы снова стать главой государства, надо «добиться экстраординарных результатов».

«Сократился кредит доверия к власти, стало больше претензий к власти, чаще поднимают вопросы об ответственности власти», — отмечает народный избранник.

При этом глава фракции БПП добавил, что без реальных реформ, без открытой позиции «получить памятник в государстве и войти в украинскую историю» будет достаточно сложно.