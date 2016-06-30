Астрахань, 30 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Астрахани с начала текущего года подростковая преступность во всех районах областного центра снизилась на 54,4%. Такую информацию в мэрии города озвучил начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Астрахани Александр Родионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации 30 июня. По его словам, в 2016 году стало больше рейдов, которые стражи порядка проводят на постоянной основе совместно с администрацией города, с комиссиями по делам несовершеннолетних, с другими участниками профилактических мероприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Во время рейдов с начала этого года было выявлено 385 подростков, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, проверяющие выявляют точки продаж подросткам спиртосодержащей продукции, проводится и борьба с дикорастущими наркосодержащими растениями.

Чтобы отвлечь подрастающее поколение от пагубных привычек и негативного влияния улиц, для детей в период летних каникул организуют активный отдых. По словам начальника управления образования Инессы Гориной, с этой целью при 61 образовательном учреждении работают лагеря с дневным пребыванием. Кроме того, для обеспечения занятости юных астраханцев скорректирован режим работы детских досуговых учреждений. Так, второй год центры дополнительного образования, центр развития молодежных инициатив не прекращают работу и в летний период.

Улучшились в областном центре с начала текущего года и показатели травматизма на дорогах. Так, несмотря на достаточно высокий уровень аварийности на дорогах, общее количество ДТП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 17,3% (с 387 до 320) и число травмированных людей — на 23,6% (с 496 до 379). Среди детей нет жертв, но в то же время 67 получили ранения.

В сельских районах ДТП на порядок меньше: их число снизилось на 25,2%, пострадавших людей на 32,9% и погибших на 35,3% меньше, снижается рост детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, в регионе на 53,3% снизилось количество ДТП из-за управления транспортом в состоянии опьянения, на 6,7% стало меньше автоаварий, связанных с наездами на пешеходов, на 19,5% отмечается снижение ДТП с участием детей и подростков. Всего, по данным за пять месяцев текущего года, в Астраханской области зарегистрировано 474 ДТП, в которых погибли 47 человек, ранены 571.

Как отметил накануне на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе губернатор Астраханской области Александр Жилкин, в летний период безопасность на дорогах должна особо контролироваться соответствующими структурами:

«Сейчас это направление должно быть на особом контроле. Ведь во время отпусков и оздоровительного отдыха к нам приезжают путешественники, да и сами астраханцы отправляются в туристические поездки, следовательно, нагрузка на дороги региона возрастает. Всё это, а также астраханскую жару, необходимо учитывать при организации пассажирских перевозок и соблюдению правил эксплуатации «школьных автобусов» и перевозки организованных групп детей», — сказал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с пятью погибшими произошла 26 июня в Астрахани. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель автомобиля «Volkswagen Passat», двигавшегося в сторону посёлка Лиман, который выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ford». В результате на месте погибли четыре человека — двое мужчин, находившихся в автомобиле «Volkswagen», а также двое молодых людей из второй иномарки. Еще одного мужчину из первой иномарки медикам спасти не удалось, он умер прямо в больнице. Также в тяжелом состоянии в больницу были госпитализированы двое детей в возрасте 4 и 5 лет.