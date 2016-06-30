Москва, 30 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. График президента РФ Владимира Путина говорит о том, что как минимум до 1 сентября главе государства не удастся уйти в отпуск. Об этом 30 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин проводит однодневный отпуск. 2009

«Мне неизвестно, когда у президента будет отпуск, я, честно говоря, просто вот смотрю рабочий график до 1 сентября, и отпуска здесь я не вижу, к сожалению», — сказал Песков.

При этом сам пресс-секретарь главы государства рассказал, что если ему «повезёт», то «буду отпрашиваться в августе».

Напомним, президент РФ Владимир Путин крайне редко публично объявляет об уходе в отпуск. По словам представителей Кремля, у главы государства попросту нет времени на отпуск.