Пекин, 30 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Согласно докладу, подготовленному профессором Китайской академии социальных наук Чжэн Чжэньчжэнь, население КНР к концу века может сократиться почти в 2 раза. Доклад вызвал оживленную дискуссию среди экспертов в области социологии.

Китайские дети. 1904

Несмотря на весь пессимизм опубликованного доклада, многие ученые согласились с мнением автора, указывающего на грядущую демографическую катастрофу. Некоторые исследователи самостоятельно произвели расчеты, в результате которых было установлено, что население Поднебесной к 2100 г. не превысит отметки 600 млн человек, пишет «Сина синьвэнь».

В июле 2015 г. ООН опубликовала доклад, посвященный перспективам роста населения на Земле. Согласно документу, население КНР к 2100 г. сократится до отметки 1,004 млрд человек. Главной причиной снижения рождаемости считают гендерную диспропорцию: в ближайшие 10 лет число китайских женщин в возрасте от 23 до 30 лет сократится на 40%.