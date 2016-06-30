Москва, 30 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Опасность терроризма преследует людей везде, и каждый турист при посещении Турции будет самостоятельно нести ответственность за свою безопасность. Об этом 30 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

«Я хочу напомнить вчерашние слова президента, что им принято решение о снятии ограничений на туристические обмены и на поездки наших туристов, на выполнение, соответственно, чартерных рейсов и так далее. Но вместе с тем, с учетом ситуации де-факто с угрозой терроризма — это не феномен Турции, такая опасность, к сожалению, преследует нас всех во многих странах, и география абсолютно непредсказуемая, — но в данном случае каждый турист здесь должен будет самостоятельно принимать решение и нести ответственность за свою безопасность, если он принимает решение все-таки осуществлять такие поездки», — сказал Песков.

По его словам, «ситуация может меняться, мы надеемся, что она будет меняться только в лучшую сторону, но в любом случае надо быть готовым и к худшим вариантам».

Песков подчеркнул, что «гражданам, которые выбирают в качестве туристического направления Турцию и другие места, где можно сталкиваться с такой опасностью», необходимо будет «соблюдать необходимые меры предосторожности, соответствующим образом обдумывать свои поездки»: «Мы знаем, что речь идет не только о Турции: Париж точно так же опасен, к сожалению. Но это та реальность, в которой мы живем».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Также глава государства снял ограничения на туристические полёты в Турцию.