Хельсинки, 30 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Брюссель не должен допустить, чтобы оставшиеся государства — члены ЕС были вынуждены покрывать бюджетные взносы Великобритании. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Финляндии, председатель партии «Истинные финны» Тимо Сойни, сообщает сегодня, 30 июня финское издание Helsinki Times.

ИА REGNUM Евро

«Теперь нам нужен более компактный, но эффективный ЕС», — заявил министр иностранных дел Финляндии, комментируя последствия предполагаемого выхода Великобритании из Евросоюза. По его словам, оставшиеся страны — члены союза не должны покрывать британские взносы в бюджет. «Не должно быть так, что если британцы покидают ЕС, другие должны раскошелиться еще больше», — подчеркнул Сойни.

Он также призвал все заинтересованные стороны сохранять спокойствие, а не требовать, чтобы Великобритания покинула ЕС как можно скорее.

Напомним, что результаты прошедшего в Великобритании референдума привели в тонус евроскептиков Финляндии. Свои подписи под петицией с требованием проведения референдума о членстве страны в Евросоюзе оставили более 23 тыс. человек. Для того чтобы инициатива граждан была рассмотрена финским парламентом, ее должны подписать не менее 50 тыс. человек. Однако премьер-министр Финляндии Юха Сипиля уже заявил о том, что правительство страны не будет предлагать референдум о выходе страны из ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке финских экономистов, предполагаемый выход Великобритании из ЕС будет иметь ограниченное воздействие на экономику Финляндии.