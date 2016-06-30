Тверь, 30 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Через коллектор на Соминке него осуществляется водоотведение с большей части Заволжского района Твери. Как сообщили в пресс-службе ООО «Тверь-Водоканал», в этот коллектор качают стоки восемь насосных станций.

ООО «Тверь Водоканал» «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») начал основной этап работ по перекладке коллектора на Соминке

Коллектор был построен в 1974 году. Анализ аварийности, который ведется на предприятии с 2010 года, говорит о высокой степени изношенности именно этого участка. Кроме того, он проходит по границе территории 34-й школы и непосредственно под проезжей частью. Учитывая все эти факторы в совокупности, решено было участок полностью переложить.

Старая железобетонная труба диаметром 1200 мм будет заменена на пластиковую, срок службы которой не менее 50 лет. Кроме того, труба имеет гофрированную поверхность, позволяющую ей двигаться вместе с грунтом, что дополнительно защитит ее от повреждений.

«В последние годы уровень мастерства и квалификации работников тверского водоканала очень вырос, — рассказал генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Дмитрий Капустин. — Рабочие научились выполнять работы, которые не делали прежде. Опыт перекладки коллекторов у нас тоже есть. Мы выполним эту работу качественно и своими силами, не привлекая подрядчиков, что позволит нам сэкономить существенные средства и направить их на другие важные объекты в городе».

«Росводоканал Тверь» уже выполнил большой объем подготовительных работ. В частности, смонтирована временная перекачка стоков, которая позволит вести работы, обеспечивая водоотведение района в полном объеме без неудобства для жителей. Изготовлена новая бетонная камера, где будет стыковаться старая и новая трубы (обычного колодезного кольца из-за большого диаметра труб здесь недостаточно). Кроме того, в зоне прохождения коллектора растет 24 старых тополя, все здоровые растения специалисты пытаются сохранить, укоротив их до 5−7 метров. Те деревья, которые окажутся в зоне разрытия, придется вырубить.

Сложность основного этапа работ определяют сам диаметр труб, большая глубина залегания коллектора, а также высокие грунтовые воды из-за близости ручья Соминка. Сейчас специалисты водоканала приступают к поэтапному разрытию и укладке труб.